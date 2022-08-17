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Игрок «Амкала» Блатов: в ЭСК по пенальти на Гасилине подавать не будем. Победа одержана

Игрок «Амкала» Блатов: в ЭСК по пенальти на Гасилине подавать не будем. Победа одержана
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Футболист любительского клуба «Амкал» Виктор Блатов отреагировал на проход клуба в 1/128 финала Кубка России благодаря победе над «Зорким» (1:1, 8:7 пен.), а также высказался о спорных судейских решениях в матче.

«Конечно, это история, но эта победа… я не считаю её историей. У нас никто из команды особо не волновался. Мы понимали, что это большой дебют для нас всех, ну кроме, наверное, Лёши Гасилина и ещё пары человек. В большинстве своём мы понимали, что соперник нам по зубам. Скорее мы дотянули до пенальти, чем «Зоркий».

Из трёх моментов с пенальти два пенальти в ворота «Зоркого» не было, а вот один всё-таки был, когда защитник уже валялся и подкинул Гасилина. Это железный пенальти. Будем ли подавать в ЭСК (смеётся)? Думаю, что нет. Какая разница, ведь победа одержана. Думаю, Герман и так не заморачивался и ничего не подавал бы», — сказал Блатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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