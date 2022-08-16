Теперь мы знаем, что пройти путь от челленджей до победы над профессионалами — реально.

Кто сказал, что медиафутбол в Кубке России не нужен?! Победа «Амкала» — настоящая сказка

Кажется, в российском футболе произошло эпохальное событие. В розыгрыш Кубка залетели блогерские команды, и дебют выпал «Амкалу», чьим соперником стал «Зоркий». Всё, что было дальше, — история.

Первый момент в матче был у «Амкала». Гасилин после подачи умудрился сложиться и пробить затылком, но не повезло — мяч прилетел в перекладину. А следующим хайлайтом стала стычка с участием Маврина. Футболист «Амкала» вскипел из-за соперника, который пытался отобрать мяч, даже когда он оказался на газоне. Маврин потолкался, обменялся с игроком «Зоркого» оскорблениями, но судья быстро подключился и угомонил обоих. Правда, на этом приключения Маврина не закончились: уже через пару минут он жёстко получил по ногам.

Выяснилось, что у «Амкала» в соперниках не только «Зоркий». После дальнего удара вратарь неудачно отбил, и Гасилин должен был замыкать в пустые, но мяч удивительным образом отскочил от газона за лицевую.

В первом тайме команды чётко разделились по стилю построения атак. «Амкал» практически во всех случаях выходил вперёд через длинную передачу, а «Зоркий» больше играл низом. Продуктивнее смотрелась более примитивная тактика. Доказательство — первый полноценный момент «Зоркого», которого пришлось ждать почти 22 минуты. Зато было действительно опасно: выход один на один не закончился голом благодаря вратарю.

После первого момента «Зоркий» сразу же создал второй — и забил. Причём команда использовала против соперника его же оружие: никакого розыгрыша низом, просто подача с фланга и удар Поповицкого головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Маврин тем временем продолжал получать по ногам. С третьего раза судья всё же достал жёлтую карточку и показал её Деметрадзе. Этот момент совпал с общим накалом игры — грубости становилось больше. Уже через несколько минут Товмасян получил по голове от автора гола Поповицкого. Было видно, что игроков «Зоркого» подбешивало, с какой лёгкостью соперники оказывались на газоне.

В следующем неприятном эпизоде прилетело уже игроку «Зоркого». Товмасян, хоть и не специально, но всё же влупил рукой по лицу Деметрадзе. А потом Киряков схватил жёлтую за задержку и отброс мяча. Думаете, всё? Нет. Ещё карточку получил Левшук — за жуткий прыжок шипами в игрока «Зоркого».

Второй тайм начался бодро. Команды обменялись несколькими моментами, но самый эффектный был у «Амкала». 25 метров до ворот никого не смутили — мяч после штрафного влетел в перекладину. «Зоркий» ответил достойно и сразу же создал два отличных момента.

Обмен атаками привёл к голу «Амкала». Прокопьев шикарно забросил со своей половины поля, а Гасилин не постеснялся и исполнил «парашютик». Вратарь удар потащил, но мяч всё равно нырнул в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

Пропустив, «Зоркий» активизировался на сто процентов и полностью забрал инициативу. На протяжении долгого времени моменты возникали только у этой команды. Правда, забить всё никак не удавалось.

Не забываем про судейство. На 80-й минуте Гасилин ловко развернулся в штрафной и рухнул после контакта с защитником. Нападающий бесился, что за этот момент не поставили пенальти, но судью понять можно. Судя по повтору, его смутило, как охотно Гасилин упал.

В концовке у обеих команд будто проснулось второе дыхание: атаки шли от ворот до ворот, и ближе к голу был «Зоркий». Но, как и ранее, это ни к чему не привело. Огня добавила замена Маврина, который несколько раз за матч отхватил по ногам, а потом зацепился с болельщиками соперника. Цитата — чистейшие эмоции:

— Матч свинский, это не футбол. По ногам бьют часто. Я хочу просто играть в футбол, это же игра с мячом. «Зоркий» мне ещё и денег должны. Попросили меня сделать им мероприятие, по-дружески приехал, но теперь, видимо, выставлю счёт ребятам, раз они по-дружески не могут.

Итог основного времени — ничья. А дальше была серия пенальти. Гасилин, забивший единственный гол «Амкала», чуть не превратился в антигероя, не реализовав свой удар. Нападающего спас партнёр — вратарь Маменко потащил пятый пенальти, который должен был вывести «Зоркий» в следующий раунд.

Остальная часть серии пенальти — игра нервов. И, как выяснилось, у обеих команд с ними полный порядок. Счёт дошёл до 7:7, а потом «Зоркий» дрогнул. Маменко отбил удар Бобкова, а Дражжук вонзил и отправил «Амкал» в 1/128 финала Кубка России.

«Амкал» — «Зоркий» — 1:1 (8:7 по пенальти) Фото: rfs.ru

Всё, что происходило после победы «Амкала», — концентрированный экстаз. Слёзы, счастье, заряды с фанатами. История «Амкала» — настоящая сказка и доказательство, что реально пройти путь от челленджей до победы в матче одного из главных турниров в России. Ну и кто сказал, что медиафутбол в Кубке не нужен?!

Следующая серия захватывающего сериала от «Амкала» выйдет уже через две недели, 31 августа. В 1/128 финала Кубка России команда-сенсация сыграет с «Тверью».