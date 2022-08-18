Арендованный у «Зенита» Юри Алберто оформил хет-трик за «Коринтианс»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, который в данный момент находится в «Коринтиансе» на правах аренды, оформил хет-трик за команду. Это случилось в ответном победном матче четвертьфинала кубка Бразилии против «Атлетико Гоияниенсе» (4:1), что позволило «Коринтиансу» выйти в полуфинал.



Первый гол Алберто забил на 50-й минуте после контратаки своей команды. Партнёр выкатил ему мяч на ход, и Юри мощно пробил низом – мяч угодил между ног голкипера. На 56-й минуте бразилец забил второй гол, когда после подачи штрафного с правого фланга переиграл оппонентов в воздухе. На 72-й минуте футболист технично переиграл соперника, ворвался в штрафную и ловко перебросил вратаря, забив свой третий гол в матче.



Напомним, в июле этого года Алберто стал футболистом «Коринтианса» в рамках сделки, при котором в «Зенит» перешли вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

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