Марсело может продолжить карьеру в чемпионате Франции

34-летний бразильский крайний защитник Марсело, известный по выступлениям за мадридский «Реал», ставший свободным агентом, может оказаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, заинтересованность в игре проявляет «Ницца». Переговоры между сторонами уже начались.

Напомним, 34-летний Марсело выступал за мадридский «Реал» больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

Родриго забивает в ворота «Эспаньола» с передачи Марсело.

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