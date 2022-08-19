«Крылья Советов» — «Факел»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и воронежского «Факела» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Самара Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо».



«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Липовой, Цыпченко, Глушенков.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.



«Крылья Советов» набрали пять очков в пяти матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (три очка) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).