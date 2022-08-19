«Крылья Советов» — «Факел», «Боруссия» — «Герта» и другие матчи. Что смотреть 19 августа

Лето в завершающей фазе! Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, самое жаркое время в теннисе, а хоккеисты вовсю готовятся к сезону. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 19 августа.
Почему «Факел» удивит «Крылья» в Самаре.
На что ставить в футболе 19 августа
Очередной тур РПЛ стартует матчем в Самаре, «Крылья Советов» принимают «Факел». Начало — в 19:00 мск. Воронежцы заставили себя уважать на старте сезона, но класса команде объективно не хватает. Впрочем, самарцы тоже непредсказуемы. Матч будет однозначно интересным.
В Бундеслиге мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграет с «Гертой» Сандро Шварца. Два матча в испанской Примере: «Эспаньол» встретится с «Райо Вальекано», а «Севилья» в матче с «Вальядолидом» попробует реабилитироваться перед болельщиками за поражение в 1-м туре. Наконец, в Лиге 1 «Лион» сыграет с «Труа».
На что ставить в хоккее 19 августа
Клубы КХЛ продолжают готовиться к сезону. Сегодня товарищеский матч проведут «Адмирал» и ЦСКА. А на Кубке президента Казахстана «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом», а «Барыс» примет «Металлург».
Кадри заработает $ 49 млн за семь лет в «Калгари».
На МЧМ-2022 полуфиналы. Сборная Канады встретится с Чехией, а Швеция – с Финляндией.
На что ещё ставить 19 августа
На этой неделе проходят крупные теннисные турниры в американском Цинциннати, там играют как мужчины, так и женщины. Первая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Тейлором Фритцем.
Баскетбольные сборные продолжают готовиться к чемпионату Европы. Сегодня очень много товарищеских игр. Выделяем матчи Грузия – Польша и Греция – Турция.
Черданцев: это последний серьёзный контракт в карьере Дзюбы.
Черчесов предъявил претензии игрокам после разгромной победы.
Медведев в четвёртый раз подряд обыграл Шаповалова.
У Левандовского украли часы возле базы «Барселоны».
Дзюба определился с игровым номером в Турции.
Рублёв впервые с 2020 года покинет топ-10 мирового рейтинга.
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