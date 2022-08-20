Клопп рассказал, кто может вернуться из лазарета «Ливерпуля» к матчу с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами информацией о ситуации с восстановлением футболистов команды в преддверии матча 3-го тура АПЛ сезона-2022/2023.
«Наби Кейта болел неделю, последнюю игру провел на скамейке запасных, но сейчас полностью тренируется, выглядит действительно хорошо. Всё в порядке. Роберто Фирмино тренировался совершенно нормально и готов.
Нат Филлипс провел действительно хорошую игру против «Пэлас». Джо Гомес вернулся, он выйдет в стартовом составе, и это большая возможность», — приводит слова Клоппа talkSPORT.
На данный момент в лазарете мерсисайдцев ещё числятся Жоэль Матип, Тьяго Алькантара, Ибраима Конате, Диогу Жота, Кёртис Джонс, Кивин Келлехер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кельвин Рэмси.
Матч «Ливерпуля» и Манчестер Юнайтед» пройдёт 22 мая на домашней арене красных – «Энфилд». Встреча начнётся в 22:00 мск.
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