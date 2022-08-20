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«Химки» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

«Химки» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Локомотивом». Игра начнётся в 15:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Арене Химки» в Химках. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Химчане занимают девятое место в чемпионате России. В активе команды 7 очков после пяти игр первенства. Москвичи располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Они набрали три очка.

На данный момент таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков. В группе А: железнодорожники встретятся с «Пари Нижним Новгородом», «Химками» и «Краснодаром».

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