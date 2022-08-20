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Тухель: если бы мы с Конте рвали друг другу волосы, нам это сошло бы с рук

Тухель: если бы мы с Конте рвали друг другу волосы, нам это сошло бы с рук
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал решение Футбольной ассоциации Англии (ФА) оштрафовать его на € 42 тыс. и дисквалифицировать на один матч за потасовку с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Это сложно принять, учитывая, что за две минуты до инцидента кого-то из нашей команды безнаказанно дёрнули за волосы. Если бы мы с Конте рвали друг другу волосы, возможно, нам это сошло бы с рук. Но за рукопожатие внезапно дают красную карточку. Это произошло после матча, но именно в этом было больше страсти, чем во всём остальном. Однако я принял это наказание от ФА как должное.

Надеюсь, как и Антонио, в следующем матче всё же смогу быть где-то недалеко от бровки. Посмотрим, что получится. В целом у нас не было до этого конфликтных историй. Вместе мы играли три или четыре раза друг против друга, и не было никаких проблем. Ситуация обострилась только в этом матче, когда счёт стал 1:1, так что последние 20 минут для скамеек запасных были немного эмоциональными. Возможно, это нормально и приемлемо для такого дерби», — приводит слова Тухеля Mirror.

Напомним, в матче «Челси» и «Тоттенхэма», который состоялся 14 августа на «Стэмфорд Бридж», между наставниками команд Тухелем и Конте на протяжении всей игры происходили конфликты. Последний случился после финального свистка, за что главный судья встречи Энтони Тейлор показал обоим тренерам по красной карточке.

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