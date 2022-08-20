«Химки» — «Локомотив»: Керк открыл счёт в матче
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Сегодня, 20 августа, проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Локомотивом». Встреча идёт на стадионе «Арене Химки» в Химках.
Полузащитник красно-зелёных Гирано Керк открыл счёт в матче. Дмитрий Баринов сделал пас на правый край, Дмитрий Живоглядов забежал и прострелил в штрафную. Керк принял мяч, развернулся и пробил в нижний угол — Илья Лантратов проводил мяч взглядом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Химчане занимают девятое место в чемпионате России. В активе команды семь очков после пяти игр первенства при разнице голов 8:6. Москвичи располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Они набрали три очка, трижды сыграв вничью, а общее соотношение голов составляет 4:12.
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