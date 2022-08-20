Тренер «Локо» Циннбауэр отреагировал на удаление Мампасси в матче с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал победу команды над «Химками» (3:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и отреагировал на удаление защитника Марка Мампасси.
«Считаю, что сегодня была очень хорошая игра. С первых минут начали играть вперёд, так было с самых первых передач и продолжилось до конца матча. Смогли забить, и, несмотря на удаление, бились до конца в меньшинстве.
Удаление Мампасси? Сам эпизод в записи я ещё не видел, надо будет его пересмотреть. Но я прекрасно слышал реакцию всего стадиона на это удаление. Думаю, что это было очевидно для всех. Тем не менее ещё пересмотрим повтор. На самом деле эпизод очень неоднозначный», — приводит слова Циннбауэра пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
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