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«Химки» — «Локомотив» — 0:3, видео голов Керка и Камано, обзор матча, 20 августа 2022 года, РПЛ

«Локомотив» выиграл впервые за три месяца! Не помешала даже грубая ошибка судьи
Павел Прохоров
«Химки» — «Локомотив» — 0:3
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Спорное удаление могло испортить игру с «Химками».

«Локомотив» выдал худший старт сезона за последние 26 лет. Железнодорожники не одержали ни одной победы после пяти туров сезона-2021/2022. Два гостевых матча «Локомотив» проиграл, и гостевая встреча с «Химками» могла стать последней для тренерского штаба клуба. Но команда Йозефа Циннбауэра впервые порадовала болельщиков.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
20 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Керк – 22'   0:2 Камано – 34'   0:3 Марадишвили – 90'
Удаления: нет / Мампасси – 45'

«Локомотив» удивил уже на первых минутах. Железнодорожники создали опасный момент на девятой минуте, заставив защитника «Химок» Захара Волкова срезать мяч в свои ворота. Хозяев спас Илья Лантратов, но в середине тайма он всё-таки пропустил: Гирано Керк пробил мимо вратаря благодаря рикошету – 1:0.

Это был второй раз в сезоне, когда «Локомотив» повёл в счёте. Если в матче с «Пари Нижний Новгород» железнодорожники пропустили через 20 минут, то здесь укрепили преимущество на 34-й минуте. Франсуа Камано классно сыграл головой в штрафной и сделал 2:0.

Если «Локомотив» нанёс пять ударов в створ из пяти в первом тайме, то «Химки» побеспокоили Даниила Худякова лишь раз (после пяти попыток). Хозяева забить не смогли, но, казалось, облегчили себе задачу на второй тайм (на самом деле нет) – оставили «Локомотив» вдесятером. Марк Мампасси получил прямую красную карточку за отмашку против Резиуана Мирзова. Главный судья Иван Сиденков долго смотрел эпизод и примерно столько же времени ждал перед этим подсказ видеоарбитров. В итоге рефери посчитал, что это был фол последней надежды, а к первому тайму добавил семь минут.

Спорный эпизод, который судьи смотрели очень-очень долго, специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов. Он считает, что рефери принял ошибочное решение.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Судья ошибочно удалил с поля игрока «Локо» Мампасси. Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удаление за удар по лицу, просто потому, что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии. Это просто борьба за мяч.
Сам Сиденков показал жёлтую карточку за выставленную руку, но в момент зачем-то полез Любимов. Что там такого – мне непонятно. Думаю, у Сиденкова просто притупилось чувство понимания единоборств. Он работает, как в ФНЛ, не перестроился. Думаю, этого арбитра мы увидим не скоро. Хотя и Любимову стоит задать пару вопросов».

В перерыве главный тренер «Локомотива» сделал ключевую замену – убрал с поля Вильсона Изидора и выпустил в опорную зону Константина Марадишвили. Это один из важных моментов встречи – благодаря ему перестановки «Химок» не сработали. Хозяева владели мячом, били мимо Худякова (ударили за матч пять раз в створ из 18), но единственный опасный момент создали на 82-й минуте. Александр Ломовицкий убрал финтом игрока «Локомотива», сделал навес в штрафную, откуда Дмитрий Тихий, проводивший 100-й матч за клуб, опасно пробил головой – но случилось фантастическое спасение Худякова.

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«Химки» ничего не организовали в атаке в оставшиеся минуты, а «Локомотив» поставил точку в матче, забив третий гол. Антон Миранчук сделал отличную передачу на Константина Марадишвили, который отличился во второй раз в сезоне в добавленное ко второму тайму время – 3:0.

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 (и вообще первую победу с мая) и поднялся на 11-е промежуточное место. «Химки» второй тур подряд пропустили три гола и остались во второй части турнирной таблицы. В следующем туре подмосковная команда отправится в Сочи, где сыграет с одноимённым клубом, а железнодорожники примут дома «Оренбург».

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