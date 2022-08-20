«Локомотив» выиграл впервые за три месяца! Не помешала даже грубая ошибка судьи

«Локомотив» выдал худший старт сезона за последние 26 лет. Железнодорожники не одержали ни одной победы после пяти туров сезона-2021/2022. Два гостевых матча «Локомотив» проиграл, и гостевая встреча с «Химками» могла стать последней для тренерского штаба клуба. Но команда Йозефа Циннбауэра впервые порадовала болельщиков.

«Локомотив» удивил уже на первых минутах. Железнодорожники создали опасный момент на девятой минуте, заставив защитника «Химок» Захара Волкова срезать мяч в свои ворота. Хозяев спас Илья Лантратов, но в середине тайма он всё-таки пропустил: Гирано Керк пробил мимо вратаря благодаря рикошету – 1:0.

Это был второй раз в сезоне, когда «Локомотив» повёл в счёте. Если в матче с «Пари Нижний Новгород» железнодорожники пропустили через 20 минут, то здесь укрепили преимущество на 34-й минуте. Франсуа Камано классно сыграл головой в штрафной и сделал 2:0.

Если «Локомотив» нанёс пять ударов в створ из пяти в первом тайме, то «Химки» побеспокоили Даниила Худякова лишь раз (после пяти попыток). Хозяева забить не смогли, но, казалось, облегчили себе задачу на второй тайм (на самом деле нет) – оставили «Локомотив» вдесятером. Марк Мампасси получил прямую красную карточку за отмашку против Резиуана Мирзова. Главный судья Иван Сиденков долго смотрел эпизод и примерно столько же времени ждал перед этим подсказ видеоарбитров. В итоге рефери посчитал, что это был фол последней надежды, а к первому тайму добавил семь минут.

Спорный эпизод, который судьи смотрели очень-очень долго, специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов. Он считает, что рефери принял ошибочное решение.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Судья ошибочно удалил с поля игрока «Локо» Мампасси. Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удаление за удар по лицу, просто потому, что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии. Это просто борьба за мяч.

Сам Сиденков показал жёлтую карточку за выставленную руку, но в момент зачем-то полез Любимов. Что там такого – мне непонятно. Думаю, у Сиденкова просто притупилось чувство понимания единоборств. Он работает, как в ФНЛ, не перестроился. Думаю, этого арбитра мы увидим не скоро. Хотя и Любимову стоит задать пару вопросов».

В перерыве главный тренер «Локомотива» сделал ключевую замену – убрал с поля Вильсона Изидора и выпустил в опорную зону Константина Марадишвили. Это один из важных моментов встречи – благодаря ему перестановки «Химок» не сработали. Хозяева владели мячом, били мимо Худякова (ударили за матч пять раз в створ из 18), но единственный опасный момент создали на 82-й минуте. Александр Ломовицкий убрал финтом игрока «Локомотива», сделал навес в штрафную, откуда Дмитрий Тихий, проводивший 100-й матч за клуб, опасно пробил головой – но случилось фантастическое спасение Худякова.

«Химки» ничего не организовали в атаке в оставшиеся минуты, а «Локомотив» поставил точку в матче, забив третий гол. Антон Миранчук сделал отличную передачу на Константина Марадишвили, который отличился во второй раз в сезоне в добавленное ко второму тайму время – 3:0.

«Локомотив» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 (и вообще первую победу с мая) и поднялся на 11-е промежуточное место. «Химки» второй тур подряд пропустили три гола и остались во второй части турнирной таблицы. В следующем туре подмосковная команда отправится в Сочи, где сыграет с одноимённым клубом, а железнодорожники примут дома «Оренбург».