«Марсель» с трудом одолел «Нант» в матче 3-го тура Лиги 1

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Велодром» состоялся матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» в родных стенах принимал «Нант». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Первыми это сделали хозяева – на 70-й минуте отличился Шансель Мбемба. Через шесть минут «Марсель» остался в меньшинстве – на 76-й минуте бывший футболист московского «Спартака» Самуэль Жиго получил вторую жёлтую карточку в матче и покинул поле. Через две минуты гости смогли реализовать 11-метровый удар – с «точки» был точен Людовик Блас. Однако на 82-й минуте хозяева смогли выйти вперёд благодаря автоголу защитника «Нанта» Николя Паллуа. Итоговый счёт встречи – 2:1.



Благодаря победе «Марсель» набрал семь очков, в следующем туре он встретится с «Ниццей». У «Нанта» осталось в активе лишь два очка, через неделю команда дома примет «Тулузу».