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«Марсель» с трудом одолел «Нант» в матче 3-го тура Лиги 1

«Марсель» с трудом одолел «Нант» в матче 3-го тура Лиги 1
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Велодром» состоялся матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» в родных стенах принимал «Нант». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Первыми это сделали хозяева – на 70-й минуте отличился Шансель Мбемба. Через шесть минут «Марсель» остался в меньшинстве – на 76-й минуте бывший футболист московского «Спартака» Самуэль Жиго получил вторую жёлтую карточку в матче и покинул поле. Через две минуты гости смогли реализовать 11-метровый удар – с «точки» был точен Людовик Блас. Однако на 82-й минуте хозяева смогли выйти вперёд благодаря автоголу защитника «Нанта» Николя Паллуа. Итоговый счёт встречи – 2:1.

Благодаря победе «Марсель» набрал семь очков, в следующем туре он встретится с «Ниццей». У «Нанта» осталось в активе лишь два очка, через неделю команда дома примет «Тулузу».

Франция - Лига 1. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 1
Нант
Нант
1:0 Мбемба – 70'   1:1 Блас – 78' (пен)   2:1 Паллуа – 82' (автогол)
Удаления: Жиго – 76' / нет
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