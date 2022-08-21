Леонид Слуцкий раскритиковал поле стадиона «Волги» после победы в матче Первой лиги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Волгой» (2:1) в 6-м туре Мелбет Первой лиги и раскритиковал поле на стадионе «Труд» имени Льва Яшина».

«Мы понимали, что будет тяжёлая игра. Смотрели все игры «Волги», и «Волга» дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для «Волги», неудачно складывался результат. Несмотря на быстрый гол, мы ещё в поисках вариантов и оптимального состава, и оптимального сочетания игроков.

Пенальти? Не готов сейчас обсуждать судейские решения. После удаления, понятно, владели большим преимуществом. Наверно, не хватило разнообразия атакующих действий в финальной трети, чтобы больше моментов возникало. Понятно, что их всё равно было много. Рад, что проявили характер и смогли забить уже в компенсированное время.



Что скажу про поле? Поле плохое», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды на официальном сайте.