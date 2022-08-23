Радченко — о Дзюбе: очень важно именно в дебютном матче сыграть хорошо и забить гол
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал дебют бывшего форварда петербуржцев Артёма Дзюбы за турецкий «Адана Демирспор». 34-летний футболист забил гол в ворота «Фенербахче» (2:4).
«Очень важно именно в дебютном матче сыграть хорошо и забить гол. Это однозначно придаст уверенности в будущем. Дзюба в психологическом плане не будет испытывать проблем — он и не такое проходил. Он игрок с большим опытом.
Пожелаю ему удачи. Очень хорошее начало. Что касается способности стать лидером команды, то об этом ещё рано говорить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Дзюба был футболистом «Зенита» с 2015 по 2022 год. 30 июня соглашение футболиста подошло к концу и не было продлено.
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