Дзюба начал в Турции с очень простого гола! Но партнёр явно не обрадовался его успеху

Четыре дня назад Артём Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор». А сегодня экс-капитан сборной России дебютировал за новую команду — в свой день рождения! Центрфорварду исполнилось 34 года.

Дзюба взял 24-й номер и успел провести две-три тренировки до выездного матча с «Фенербахче». Соперник для премьеры был очень непростым. «Фенербахче» — вторая команда Суперлиги прошлого сезона, один из самых титулованных и популярных клубов Турции. Новый сезон стамбульцы начали с удивительных результатов – 3:3 и 6:0. Впрочем, «Адана Демирспор» без Дзюбы вообще взяла шесть очков из шести возможных на старте сезона, победив «Гиресунспор» (3:2) и «Сивасспор» (3:0). Тем удивительнее, что россиянин попал в основу, несмотря на отсутствие практики и полноценной подготовки к сезону. Так итальянский тренер Винченцо Монтелла надеялся на нашего нападающего.

«Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу», – написал после перехода Дзюба в своём телеграм-канале.

Зато атмосфера для дебюта была – самое то! Переполненный «Шюкрю Сараджоглу» гнал вперёд футболистов «Фенербахче» и оказывал сумасшедшее давление на игроков «Адана Демирспор». Дзюбу хейт и свист, как мы знаем, вдохновляют на большие дела, питают его дополнительной энергией.

Артём сразу почувствовал, что в Турции футбол совсем не такой, как в России. Обе команды при первой возможности неслись вперёд, наплевав на игровую аритмию. «Фенербахче» мощно прессинговал, а «голубые молнии» из Аданы стремились выходить из обороны через розыгрыш мяча. Несмотря на присутствие на поле Ярослава Ракицкого, привычных по «Зениту» длинных передач от украинца на россиянина почти не было.

Возможно, гостям и стоило почаще так играть, ведь за счёт забросов на Дзюбу они отрезали бы группу прессингующих хозяев и использовали бы свободное пространство на чужой половине. Тем не менее сам Артём получил шанс забить уже на третьей минуте после кросса с левого фланга Генри Оньекуру, но чуть-чуть не дотянулся до мяча. Скорее всего, судьи всё равно зафиксировали бы небольшой офсайд у россиянина. Кстати, Дзюба играл против трёх центральных защитников «Фенербахче», а чаще всего его опекал венгр Аттила Салаи, которого, по слухам, пытается купить «Зенит».

Команда известного португальского тренера Жорже Жезуша реализовала своё преимущество в первом тайме. Сначала левый защитник Кевин Родригеш сфолил на Эннере Валенсии, и сам же колумбиец реализовал пенальти. Потом грубейшую ошибку допустил Самет Акайдын (пожалуй, слабейшее звено в обороне «Адана Демирспор») – напарник Ракицкого. Он сделал подарок сопернику, и Валенсия убежал один на один. Колумбиец в третьем туре подряд оформил дубль, перекинув мяч через спасавшего ворота украинца.

Дзюба почти не получал мяч – восемь касаний за 45 минут: меньше всех в составах обеих команд. Часто залезал в пассивный офсайд. Из-за отсутствия тонуса ему было сложно поймать ритм игры. Несколько раз он неплохо действовал в подыгрыше, но в штрафной мяч до нападающего не доходил. Иногда Артём хорошо открывался, а партнёры его игнорировали.

Артём Дзюба в первом матче за турецкий клуб Фото: nadolu Agency via Getty Images

Едва начался второй тайм, как «Фенербахче» довёл счёт до крупного. Защитники гостей не успевали за скоростями группы атаки хозяев. Словенский центрхав Миха Зайц неожиданно для Акайдына и Ракицкого вынырнул из «вне игры», открылся перед воротами и пробил в касание. Дзюба после перерыва остался на поле (очевидно, Монтелла понимает, что через матчи Артём быстрее наберёт форму) и на 49-й минуте наконец дождался хорошего навеса. Но получилось у россиянина что-то непонятное – то ли удар вдоль ворот, то ли сброс мяча в никуда. Опасный момент был упущен.

Вернул интригу шустрый нигериец Оньекуру, чей проход остановил фолом Салаи. Исполнял 11-метровый не Дзюба, а центрхав Юнес Беланда. Пробил безупречно, поэтому пока Артёму не стоит рассчитывать на статус пенальтиста. «Адана Демирспор» захватил инициативу – создавал в эти минуты момент за моментом. Ракицкий после углового и подбора мяча подавал на Дзюбу, однако нападающий немного не дотянулся. В любом случае радовало, что россиянин всё чаще оказывается в центре внимания. Футболисты «Фенербахче» заметно устали, так как до этого команда играла слишком интенсивно.

А на 66-й минуте Дзюба забил! Этот гол сделал Оньекуру, которого в своё время два или три раза пытался заполучить ЦСКА. Нигериец разрывал оборону «Фенербахче» постоянными рывками за спины, а в этот раз забрал подбор, переиграл защитника и нанёс удар по воротам. Пожалуй, мяч оказался бы в сетке и без помощи российского нападающего, но Артём очень хотел отличиться в первом матче! Он доиграл эпизод до конца – подправил мяч фактически с линии ворот. Оньекуру, похоже, обиделся, что товарищ отнял у него гол: не стал праздновать с Дзюбой – демонстративно отвернулся.

«Адана Демирспор» мог совершить чудо, если бы на 82-й минуте команду не подвёл Ракицкий. Экс-зенитовец въехал в ноги сопернику, стремясь сыграть в подкате, и судья с помощью VAR принял справедливое решение – удалил защитника. Через минуту Эзган Алиоски сделал счёт 4:2: красиво положил мяч под перекладину.

Дзюба отыграл 86 минут. В его статистике – 21 касание мяча, два удара, две передачи под удар, 76% точных пасов, шесть выигранных единоборств из восьми, один заработанный фол и пять потерь владения. Если бы не гол, дебют россиянина невозможно было бы назвать удачным – команда впервые в чемпионате проиграла, а самому Артёму ещё нужно набирать форму.