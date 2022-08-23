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«Зенит» объявил заявку на ответный матч легенд со «Спартаком»

«Зенит» объявил заявку на ответный матч легенд со «Спартаком»
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Петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале опубликовал заявку игроков на ответный матч легенд с московским «Спартаком». Игра состоится 2 сентября и пройдёт на «Открытие Арене».

Вратари: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе.

Защитники: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Константин Лобов.

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплёв, Игорь Денисов, Данни, Владислав Радимов.

Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Максим Астафьев, Алехандро Домингес, Павел Погребняк.

Матч начнётся в 19:00 мск. Минимальная стоимость билетов на центральные трибуны A и C составляет 900 рублей.

Напомним, первый матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля, за день до игры за Суперкубок России. Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые. Второй ретроматч также предваряет встречу команд, но уже в рамках РПЛ (подопечные Гильермо Абаскаля и Сергея Семака сыграют 4 сентября).

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