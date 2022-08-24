«Могло быть шесть или семь голов». Луческу высказался о поражении «Динамо» от «Бенфики»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал вылет от «Бенфики» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



«У нас большая проблема. Нельзя допускать столько ошибок, как это было сегодня. Команда не готова играть на таком уровне. Перед матчем я сказал, что «Бенфика» сильнее нас, и сегодня был идеальный тест. В итоге могло быть шесть или семь голов. Между двумя командами большая разница. Мы давали «Бенфике» шансы забивать: в первом случае ошибся вратарь, во втором – наша оборона, предоставившая мяч Рафе Силве, третий эпизод – ещё одна ошибка с нашей стороны и контратака.



В нашей ситуации сложно подготовить команду. Игроки два месяца не были дома и не видели семью. Сегодня «Бенфика» была сильнее киевского «Динамо». Я не хочу искать оправданий. «Бенфика» в обоих матчах превзошла нас, несмотря на то, что мы делали всё, что могли. Надеюсь, футболисты морально восстановятся после этой игры. Это будет трудный сезон, но мы должны продолжать – это важно для всех нас», – приводит слова Луческу O Jogo.



«Динамо» в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов уступило «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:5. Киевляне сыграют в групповом этапе Лиги Европы.