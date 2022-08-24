Киевское «Динамо» пережило то, что и «Спартак» год назад. Луческу без шансов вылетел из ЛЧ

Команде экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу нужно было прыгнуть выше головы – взлететь выше лиссабонских «орлов», чтобы отыграть 0:2. «Бенфика» в первом «гостевом» матче в Польше показала, что на сегодняшний день находится совсем на другом уровне, нежели киевское «Динамо».

77-летний румын и сам это признал на предматчевой пресс-конференции:

«Как планируем забить три мяча для прохода? Не три, а два гола, и играть дополнительное время, как мы уже привыкли после последних двух матчей на выезде в Лиге чемпионов. На данный момент лиссабонская команда подготовлена гораздо лучше, чем наша… А у нас очень молодые игроки. Мы не смогли провести трансферы, футболисты больше двух месяцев не видят свои семьи, потому что они живут далеко от них».

Вопреки надеждам Луческу «Бенфика» с первых минут прижала «Динамо» к его воротам мощнейшим прессингом и не давала ни шанса. Румынский тренер лишний раз убедился, что его немецкий коллега Роджер Шмидт очень хорошо ставит этот элемент игры. Владея мячом, португальцы здорово комбинировали на высокой скорости. Несмотря на то что киевляне всей командой сидели на своей трети, они с трудом отбирали мяч, так как просто не успевали за скоростями хозяев. Выход из обороны у «Динамо» получался очень плохо. Когда же гости проходили центр поля, спешили с передачами – брак уничтожал все их атаки. Отсутствие ключевого хавбека Виктора Цыганкова явно ослабило команду (у подменявшего его Александра Караваева было лишь 12 касаний мяча за 45 минут).

Преимущество «Бенфики» во владении мячом доходило до 70% на 30%, а статистика ударов к перерыву отражала полное превосходство португальцев – 11:1 (в створ – 5:0). Но почти полчаса «Динамо» продержалось. Повезло, например, в эпизоде с ударом Алехандро Гримальдо со штрафного: испанец обвёл стенку и попал в штангу.

Первый гол «Бенфика» забила в результате розыгрыша углового. После подачи Давида Нереса с правого фланга центрбек Николас Отаменди отклеился в штрафной от форварда Артёма Беседина и нанёс удар головой из вратарской. Ещё два мяча влетели в ворота Георгия Бущана в последние пять минут перед перерывом, когда игроки «Динамо» совсем устали под давлением соперника. Защитник Александр Сирота просто подарил второй гол «Бенфике», покатив мяч в свою штрафную на Рафу Силву. К слову, Луческу перед матчем удивлялся, что этот топ-игрок к 29 годам никуда и не уехал из Португалии. Румын ещё в 2016-м лично звал Рафу Силву в «Зенит», но хавбек предпочёл перейти в «Бенфику». Третий гол команда Шмидта забила после контрвыпада три в три. Экс-вингеру «Шахтёра» Нересу удался красивый обводящий удар в дальний угол.

Игроки «Бенфики» Фото: DeFodi Images via Getty Images

В начале второго тайма случился единственный страшный в этот вечер момент для немецкого тренера «Бенфики». Два главных игрока атаки португальцев Рафа Силва и Гонсалу Рамуш пострадали в жёстком столкновении. Каждый из них разбил голову, и ушло много времени на оказание помощи хавбеку и форварду. Шмидт готовился заменить обоих, но Рафа Силва всё же остался на поле. Любопытно, что вместо Рамуша появился не украинец Роман Яремчук (неужели выпал из доверия тренера?), а хорватский новичок Петар Муса.

При счёте 3:0 «Бенфика» всё чаще брала паузы, а «Динамо», контролируя мяч, не очень хорошо понимало, как вскрывать оборону португальцев. От безнадёги дошло даже до удара с центра поля. Получилось неточно, но голкипер «орлов» Одиссеас Влаходимос пережил несколько неприятных секунд, запутавшись в сетке собственных ворот. Центрфорвард Беседин проигрывал защитникам соперника и в своей штрафной, и у чужой (ноль ударов и ноль передач под удар), поэтому Луческу отправил его на скамейку уже после часа игры.

«Динамо» закончило матч без ударов в створ. В Лиссабоне киевляне пережили то, что и «Спартак» год назад, когда португальцы выбивали российскую команду из квалификации Лиги чемпионов. Теперь команда Луческу сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Если ей повезёт со жребием, сможет побороться за выход в плей-офф даже с таким составом – почти без легионеров.