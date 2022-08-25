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Семак высказался о конкуренции между Кассьеррой и Сергеевым

Семак высказался о конкуренции между Кассьеррой и Сергеевым
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу конкуренции в линии нападения сине-бело-голубых между Матео Кассьеррой и Иваном Сергеевым. По словам специалиста, его полностью устраивает упомянутая пара форвардов.

«Меня абсолютно устраивает игра и Кассьерры, и Сергеева. Они действуют хорошо и полезно. Моменты есть — будут забивать, у нас нет проблем с результативностью.

Команда забивает, забивает достаточно. Поэтому будем готовиться к любому сопернику. Разделение сейчас на главных, не главных преследователей, аутсайдеров, не аутсайдеров достаточно условно, потому что сыграно достаточно мало туров. Вся борьба ещё впереди — как за верхние, так и за нижние места», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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