Сборная Бразилии примет участие в Кубке Легенд в Москве
Поделиться
Футбольная команда легенд Бразилии подтвердила своё участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко – 2022. 14-й по счету турнир пройдёт в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт» 9–11 сентября. Бразильцы дебютируют на Кубке легенд. В заявке команды чемпион ЧМ-1994, призёры ЧМ-1998 и обладатели Кубка Америки.
Сборная легенд Бразилии: Луиш, Алдаир, Жуниор Байано, Амарал, Джованни, Джалминья, Нери, Жуниор, Атчирсон, Марселиньо, Валбео.
Билеты на Кубок Легенд – 2022 можно приобрести на «Чемпионате».
Напомним, Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
14:12
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53
-
11:45
-
11:34
-
11:32
-
11:10
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:53
-
10:40
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:20
Партнерский контент