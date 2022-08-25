Сборная Бразилии примет участие в Кубке Легенд в Москве

Футбольная команда легенд Бразилии подтвердила своё участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко – 2022. 14-й по счету турнир пройдёт в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт» 9–11 сентября. Бразильцы дебютируют на Кубке легенд. В заявке команды чемпион ЧМ-1994, призёры ЧМ-1998 и обладатели Кубка Америки.

Сборная легенд Бразилии: Луиш, Алдаир, Жуниор Байано, Амарал, Джованни, Джалминья, Нери, Жуниор, Атчирсон, Марселиньо, Валбео.

Билеты на Кубок Легенд – 2022 можно приобрести на «Чемпионате».

Напомним, Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.