«Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв по пенальти «Аполлон»
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Завершилась ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы, в котором греческий «Олимпиакос» принимал кипрский клуб «Аполлон» из Лимасола.
Греческий клуб забил уже на второй минуте матча – отличился полузащитник хозяев Георгиос Масурас с передачи Олега Рябчука. Под занавес матча кипрская команда сумела сравнять счёт – на 90-й минуте гол забил Иоаннис Питтас с передачи Хараламбоса Кириаку. Так как первая игра команд также завершилась вничью (1:1), встреча перешла в дополнительное время. Однако и в овертайме не удалось выявить победителя, поэтому команды пробили послематчевые пенальти, в которых сильнее оказались футболисты греческого «Олимпиакоса» — 3:1. Благодаря этой победе команда вышла в групповой этап Лиги Европы.
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