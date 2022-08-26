«Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв по пенальти «Аполлон»

Завершилась ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы, в котором греческий «Олимпиакос» принимал кипрский клуб «Аполлон» из Лимасола.



Греческий клуб забил уже на второй минуте матча – отличился полузащитник хозяев Георгиос Масурас с передачи Олега Рябчука. Под занавес матча кипрская команда сумела сравнять счёт – на 90-й минуте гол забил Иоаннис Питтас с передачи Хараламбоса Кириаку. Так как первая игра команд также завершилась вничью (1:1), встреча перешла в дополнительное время. Однако и в овертайме не удалось выявить победителя, поэтому команды пробили послематчевые пенальти, в которых сильнее оказались футболисты греческого «Олимпиакоса» — 3:1. Благодаря этой победе команда вышла в групповой этап Лиги Европы.