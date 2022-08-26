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«Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв по пенальти «Аполлон»

«Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги Европы, обыграв по пенальти «Аполлон»
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Завершилась ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы, в котором греческий «Олимпиакос» принимал кипрский клуб «Аполлон» из Лимасола.

Греческий клуб забил уже на второй минуте матча – отличился полузащитник хозяев Георгиос Масурас с передачи Олега Рябчука. Под занавес матча кипрская команда сумела сравнять счёт – на 90-й минуте гол забил Иоаннис Питтас с передачи Хараламбоса Кириаку. Так как первая игра команд также завершилась вничью (1:1), встреча перешла в дополнительное время. Однако и в овертайме не удалось выявить победителя, поэтому команды пробили послематчевые пенальти, в которых сильнее оказались футболисты греческого «Олимпиакоса» — 3:1. Благодаря этой победе команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 1
3 : 1
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
1:0 Масурас – 2'   1:1 Питтас – 90'
Удаления: Ба – 100' / нет
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