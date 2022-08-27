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Агент Вани Дркушича сообщил, что защитник продлил контракт с «Сочи»

Агент Вани Дркушича сообщил, что защитник продлил контракт с «Сочи»
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщил, что футболист продлил контракт с клубом. Ранее Дркушич намекнул телеграм-каналу «Сочи», что покинул команду.

«Что значит Ваня ушёл из «Сочи»? Нет, он вчера продлил контракт, при этом играл в матче с «Химками». Наверное, это какой-то рекламный прикол от «Сочи».

Ваня действительно очень доволен всем в «Сочи». Он является важной частью команды, играет каждую игру. Он остаётся в «Сочи», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Сочи» после семи матчей в РПЛ набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Южане прервали серию из двух матчей без побед, обыграв «Химки» (4:1), для которого это стало третьим поражением подряд.

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