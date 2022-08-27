И. Федотов – о пенальти в матче «Пари НН» и «Динамо»: Тюкавин подставился и получил выгоду

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Пари Нижнего Новгорода» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Динамо» (0:1, идёт первый тайм).

«Здесь нельзя говорить об ошибке Боровского. Но можно отметить, что он долго принимал решение, не сразу назначил 11-метровый – секунд пять точно прошло. Не знаю, подсказал ли ему Турбин, но потом были переговоры.



Тюкавин подставился и получил выгоду, но движение игрока хозяев направлено на нападающего, контакт в ногах был, это нарушение. Наверное, 9 из 10 арбитров (кроме Казарцева) назначили бы в такой ситуации пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.