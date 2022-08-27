«Спартак» снова вернётся на первое место? Онлайн 7-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 27 августа, тремя встречами продолжится 7-й тур Российской Премьер-Лиги.



«Динамо» в первом матче дня сыграет в Нижнем Новгороде. По всей видимости, нас ждёт последний выход Арсена Захаряна на поле в футболке московского клуба. Талантливый футболист близок к переезду в Англию, где его ждёт «Челси».



Следом «Спартак» впервые за 21 год сыграет в Воронеже. В случае победы красно-белые вернут себе первое место в таблице — мощнейший стимул! Неделю назад команда Гильермо Абаскаля потерпела первое поражение в РПЛ и наверняка постарается реабилитироваться. Ко всему прочему красно-белые впервые сыграют после ухода Леонида Федуна.



В заключительном матче игрового дня «Ахмат» встретится в Грозном с «Крыльями Советов». Обе команды находятся в середине таблицы и в случае победы немного приблизятся к лидерам. Самарская команда набрала три очка в 1-м туре и с тех пор не может обыграть ни одного соперника.