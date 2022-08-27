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«Факел» — «Спартак», «Пари НН» — «Динамо», «Ахмат» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция 7-го тура РПЛ, где смотреть

«Спартак» снова вернётся на первое место? Онлайн 7-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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Онлайн 7-го тура РПЛ
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А Захарян, вероятно, проведёт последний матч в составе «Динамо».

Привет, друзья! Сегодня, 27 августа, тремя встречами продолжится 7-й тур Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» в первом матче дня сыграет в Нижнем Новгороде. По всей видимости, нас ждёт последний выход Арсена Захаряна на поле в футболке московского клуба. Талантливый футболист близок к переезду в Англию, где его ждёт «Челси».

Следом «Спартак» впервые за 21 год сыграет в Воронеже. В случае победы красно-белые вернут себе первое место в таблице — мощнейший стимул! Неделю назад команда Гильермо Абаскаля потерпела первое поражение в РПЛ и наверняка постарается реабилитироваться. Ко всему прочему красно-белые впервые сыграют после ухода Леонида Федуна.

В заключительном матче игрового дня «Ахмат» встретится в Грозном с «Крыльями Советов». Обе команды находятся в середине таблицы и в случае победы немного приблизятся к лидерам. Самарская команда набрала три очка в 1-м туре и с тех пор не может обыграть ни одного соперника.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
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Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
27 августа 2022, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Крылья Советов
Самара
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