Мостовой: Какое впечатление от игры «Спартака» при Абаскале? Никакое

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Факелом» 4:1, а также высказался об игре столичного клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

«Предсказуемый результат, не в плане счёта, а в плане победы. Я говорил в недавних эфирах: «Ребят, что «Факел» может противопоставить «Спартаку»? Единственное, сумасшедшая самоотдача и всё. По всем остальным показателям «Спартак» выше, что и продемонстрировал. Особенно во втором тайме. Воронежцы – молодцы, что какое-то время держались при счёте 1:2. Разгрома 1:4 они, может быть, и не заслуживали, но в один-два мяча проиграть они должны были по игре.

Какое впечатление от игры «Спартака» при Абаскале? Никакое. Что там Абаскаль? Абаскаль пришёл в готовую команду. Промес был, Николсон был, Зобнин был. Он пока с Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче. Если бы Абаскаль пришёл в «Факел», и он бы шёл на третьем месте, тогда я бы сказал: «Ни фига себе, вот это тренер». А так, что с него взять?», — приводит слова Мостового Metaratings.