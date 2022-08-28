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Гильермо Абаскаль: Федун сказал, что мы всегда можем на него рассчитывать

Гильермо Абаскаль: Федун сказал, что мы всегда можем на него рассчитывать
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об уходе из клуба экс-владельца Леонида Федуна.

«Федун был частью, в том числе, решения пригласить меня сюда, как и Лука Каттани. Я с большим уважением отношусь к нему, мне было удобно и комфортно работать, он вкладывался в клуб, переживал и чувствовал команду. Приятно отблагодарить его победами. Мы с ним постоянно находимся в контакте; когда узнали, что уходит, прекрасно понимали это решение. Но он сказал, что остаётся со «Спартаком», всегда можем рассчитывать на его помощь», — приводит слова Абаскаля „Матч ТВ“.

Напомним, 22 августа компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций клуба. Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «красно‑белых» в связи с выходом из состава акционеров клуба.

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