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«Аталанта» минимально победила, а «Сампдория» крупно уступила в 3-м туре Серии А

«Аталанта» минимально победила, а «Сампдория» крупно уступила в 3-м туре Серии А
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Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 3-го тура итальянской Серии А. Так, «Салернитана» дома принимала «Сампдорию», а «Аталанта» ездила в гости к «Вероне».

В матче «Аталанты» был зафиксирован ничейный результат по жёлтым карточкам – обе команды заработали по три предупреждения. Гол в матче был забит всего один – на 50-й минуте отличился Тён Копмейнерс с передачи Мартена де Рона. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Аталанты» — 1:0.

Италия - Серия А. 3-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Копмейнерс – 50'

Первый гол «Сампдория» пропустила уже на седьмой минуте – отличился футболист «Салернитаны» Булайе Диа. На 16-й минуте Федерико Бонаццоли смог укрепить преимущество гостей. На 50-й минуте Тонни де Вильена смог довести счёт до крупного. На 76-й минуте Эрик Ботхейм смог установить итоговый счёт матча – 4:0.

Италия - Серия А. 3-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
4 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 Диа – 7'   2:0 Бонаццоли – 16'   3:0 де Вильена – 50'   4:0 Ботхейм – 76'
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