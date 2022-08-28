«Аталанта» минимально победила, а «Сампдория» крупно уступила в 3-м туре Серии А

Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 3-го тура итальянской Серии А. Так, «Салернитана» дома принимала «Сампдорию», а «Аталанта» ездила в гости к «Вероне».



В матче «Аталанты» был зафиксирован ничейный результат по жёлтым карточкам – обе команды заработали по три предупреждения. Гол в матче был забит всего один – на 50-й минуте отличился Тён Копмейнерс с передачи Мартена де Рона. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Аталанты» — 1:0.

Первый гол «Сампдория» пропустила уже на седьмой минуте – отличился футболист «Салернитаны» Булайе Диа. На 16-й минуте Федерико Бонаццоли смог укрепить преимущество гостей. На 50-й минуте Тонни де Вильена смог довести счёт до крупного. На 76-й минуте Эрик Ботхейм смог установить итоговый счёт матча – 4:0.