Экс-защитник «Динамо» Рауш завершил профессиональную карьеру

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш завершил выступления на профессиональном уровне. Накануне защитник провёл дебютный матч за любительский клуб «Ворверк II».

«В начале своей карьеры я говорил, что хочу сыграть ещё несколько матчей со своим братом, когда завершу карьеру на профессиональном уровне. Конечно, я бы хотел продолжать играть. Но когда твоё тело говорит тебе остановиться, лучше прислушаться к нему», — приводит слова Рауша Kicker со ссылкой на Celleschen Zeitung.

Последним профессиональным клубом Рауша стал немецкий «Нюрнберг». Соглашение сторон истекло летом 2022 года, было принято решение не продлевать сотрудничество.

Напомним, Рауш выступал за московское «Динамо» с января 2018 года по декабрь 2020-го. За время в стане бело-голубых Константин принял участие в 48 матчах, забил два гола и отдал восемь голевых передач.

До этого Рауш играл в немецком «Кёльне», «Ганновере», «Штутгарте» и «Дармштадте». На его счету также четыре матча в составе сборной России.