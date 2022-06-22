Пролетели мимо главного турнира в жизни. Что стало с футболистами, которых отверг Черчесов

Больше чем за месяц до старта ЧМ-2018 главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды для подготовки к турниру из 35 футболистов. 28 из них получили приглашение на учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а в итоговый заявочный лист на турнир вошли 23 игрока. 13 кандидатов упустили шанс войти в историю и удостоиться звания ЗМС. Рассказываем, что стало с их карьерой за четыре года.

Маринато Гильерме, вратарь

Голкипер «Локомотива» не доехал до Новогорска. Сезон-2017/2018 стал для Гильерме и железнодорожников «золотым»: клуб выиграл чемпионат России, а Маринато провёл 13 игр на ноль из 23. Кроме того, вратарь сыграл четыре «сухих» матча из семи в Лиге Европы. Однако Черчесов сделал выбор в пользу Акинфеева, Габулова и Лунёва.

Маринато Гильерме Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Через год после ЧМ вратарь мог перейти в «Спартак», но остался верен клубу, с которым за последние четыре года брал серебряные (дважды) и бронзовые медали, стал обладателем Кубка России (дважды) и Суперкубка. В мае Гильерме подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», и теперь у него есть шансы обогнать Владимира Маминова и Дмитрия Лоськова и стать рекордсменом клуба по сыгранным матчам. После чемпионата мира Маринато был первым номером сборной в отборе на Евро-2020 и провёл три матча в квалификации ЧМ-2022.

Сослан Джанаев, вратарь

В отличие от Гильерме, Джанаев тренировался с командой в Новогорске перед ЧМ-2018. Возможно, попал бы и в окончательную заявку, если бы не полученная травма на сборе. За четыре года экс-вратарь «Рубина» лишь дважды появился на поле в составе сборной России: провёл 90 минут в товарищеском матче со Швецией и один тайм с Сербией в Лиге наций (0:5). Что касается клубной карьеры, то в феврале 2019 года Джанаев ненадолго отлучился в польский «Медзь», а летом перешёл в «Сочи». С южанами вратарь выиграл своё третье серебро чемпионата России. Ранее Сослан становился вторым со «Спартаком» и «Ростовом».

Владислав Игнатьев, защитник

В 2017-2019 годах Игнатьев достиг вершины своей карьеры, а летом 2021-го покинул «Локомотив», подписав годичный контракт с «Рубином». 35-летний игрок сыграл 14 матчей за казанский клуб во всех турнирах и снова находится в поисках новой команды – «Рубин» не стал продлевать контракт с Игнатьевым. После чемпионата мира футболист всего дважды сыграл за сборную: дебютировал за команду в официальном матче со Швецией в Лиге наций и вышел на 29 минут в отборе на Евро-2020 с Казахстаном. Таким образом, на счету Игнатьева пять игр за национальную команду (три – товарищеские).

Дмитрий Комбаров, защитник

Последний раз за сборную России экс-защитник «Спартака» играл в марте 2018 года: 76 минут против Бразилии в товарищеском матче. С тех пор он не вызывался в национальную команду, а с лета-2021 и вовсе находится без клуба. Покинув в 2019 году «Спартак», Дмитрий попылил два сезона в «Крыльях Советов» и ушёл, но карьеру не закончил.

Дмитрий Комбаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отсутствие на сборах национальной команды Комбарова крайне удивило Фёдора Смолова: «Удивительным список сборной не стал. Приглашение Игнашевича стало приятным сюрпризом, потому что два основных центральных защитника травмированы. Присутствие Сергея в команде добавляет оптимизма. Это опытный игрок, у которого много турниров такого уровня за спиной. То, что не вызвали Глушакова с Комбаровым, — это да, удивило. Честно говоря, не ожидал такого».

Константин Рауш, защитник

В 2018 году Рауш был игроком «Динамо», а впервые появился в сборной России осенью 2017-го. Русский немец сыграл несколько товарищеских матчей перед ЧМ-2018, однако на сам турнир не поехал из-за травмы спины.

Станислав Черчесов главный тренер сборной России «Если вы намекаете на Рауша, то у него пару дней подряд были проблемы со спиной – он повредил мышцы. Мы не могли рисковать. Я хотел объявить уже после Австрии всё, но подождал до последнего, чтобы быть справедливым с футболистами. У Рауша такая травма, которая может всплыть в любую секунду».

В 2018 году Рауш всё-таки сыграл за Россию в официальном матче: дебютировал в Лиге наций с Турцией и отбегал 90 минут против Швеции. Кроме того, защитник вышел с Чехией (сделал два ассиста) и Германией. В августе 2021 года Рауш стал игроком «Нюрнберга». В Германии с игровым временем у него всё очень скромно (120 минут за сезон).

Руслан Камболов, защитник

Камболов не доехал до сборной в 2018-м. Игрок «Рубина» получил травму в последнем туре с «Краснодаром» и тем самым невольно подтолкнул к возвращению в сборную Сергея Игнашевича. Что касается Камболова, то после ЧМ-2018 он сыграл два официальных матча за Россию и провёл неплохой сезон за «Рубин». После Казани Камболов играл за «Краснодар» и тульский «Арсенал». С февраля 2022-го — в казахстанском «Актобе».

Руслан Камболов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денис Глушаков, полузащитник

Бывший спартаковский капитан тоже не попал из расширенного состава сборной в более узкий. С тех пор Глушаков не провёл ни матча за сборную, хотя и фигурировал среди кандидатов. Уйдя из «Спартака», полузащитник транзитом через «Ахмат» перешёл в «Химки», где провёл один из лучших сезонов в карьере. В этом футбольном году Глушаков забил 10 мячей и сделал две результативные передачи в 27 матчах. Не исключено, что в сборную Денис ещё сможет вернуться – ведь его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

Денис Глушаков полузащитник «Химок» «Несмотря на непопадание в сборную, я не закрылся? Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски. Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть кому и что доказывать дальше».

Антон Швец, полузащитник

Сезон перед чемпионатом мира стал первым для Швеца в России после приезда из Испании. За «Ахмат» полузащитник сыграл 26 матчей и забил три гола. С тех пор прогресс Антона замедлился. Он всё так же защищает цвета грозненского клуба, но в сборную даже не вызывается. На его счету один матч за страну: в марте 2018 года Швец вышел на 14 минут против Франции.

Дмитрий Полоз, полузащитник

В 2018 году Полоз выступал за «Зенит». Полузащитник сыграл 31 матч во всех турнирах в сезоне-2017/2018, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Дмитрий был заметен и после ухода из «Зенита»: стабильно клал свои пять мячей в «Рубине» и «Сочи», а в «Ростове» раскрылся как никогда прежде. За два сезона Полоз забил 20 голов и сделал семь ассистов в 53 матчах и вошёл в тройку лучших бомбардиров минувшего сезона. А вот за сборную Дмитрий не играл с ноября 2018-го.

Дмитрий Полоз Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Роман Нойштедтер, полузащитник

Последний раз Нойштедтер приглашался в сборную в марте 2021 года. Полузащитник приезжал готовиться к ЧМ-2018 в качестве игрока «Фенербахче», но уже через год подписал контракт с «Динамо». В Москве он не задержался и в феврале 2022 года подписал контракт с «Вестерло». За бельгийский клуб россиянин сыграл всего два матча. «Тренер решил не включать меня в финальную заявку на ЧМ-2018. Конечно, я шокирован и расстроен. Я готов на 100% и был готов отдать все силы. Желаю команде удачи и отсутствия травм!» – написал Роман в соцсетях, ознакомившись с заявкой на турнир.

Александр Ташаев, полузащитник

Ташаев так и не дебютировал в сборной. Сезон-2017/2018 так и остаётся лучшим в его карьере. С тех пор полузащитник не забивал, сыграл 76 матчей и сделал семь ассистов. Ташаев сменил несколько клубов: «Спартак», «Рубин», «Ротор» — и везде выглядел блёкло. Его контракт с волгоградским клубом рассчитан до 30 июня и похоже, что продлён не будет. Вряд ли недавний кандидат в сборную отправится с «Ротором» в третью по счёту лигу.

Антон Заболотный, нападающий

Против Заболотного сработала слабая статистика. Пополнив по ходу сезона-2017/2018 «Зенит», он забил всего один гол в 10 матчах. На следующий год Заболотный выиграл чемпионство, но и тогда результативностью не радовал. В итоге отправился в «Сочи», а оттуда — в ЦСКА. Дела Заболотного в сборной улучшились: он попал в заявку на Евро-2020, сыграл в отборе на ЧМ-2022, где отметился голом и передачей.

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фёдор Чалов, нападающий

«Мы внимательно смотрим на них, раз мы их пригласили. По человеческим качествам с ними тоже всё в порядке. Новые имена всегда хочется видеть, но у нас и двери не закрыты ни для кого никогда не были. К нашему сожалению, не могли вызвать раньше их и дать игровое время. По сборам приняли решение, которое приняли. У нас формально два форварда, но многие игроки могут сыграть впереди в оттяжке. Дзагоев, Алексей Миранчук, Черышев», – объяснил невключение в заявку на ЧМ-2018 Ташаева и Чалова Станислав Черчесов.

В итоге Чалов дебютировал в сборной только в марте 2019-го. Всего за национальную команду он провёл три матча (без голов и передач). После чемпионата мира форвард выиграл Суперкубок с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. После срыва трансфера в «Кристал Пэлас» результативность армейца пошла на спад. Прошлой зимой он попытался перезагрузить карьеру в «Базеле». Получилось не очень — шесть голов в 14 матчах.