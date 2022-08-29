Добровольский: я в СССР и России играл за один клуб. Больше мне не за кого переживать

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский рассказал, за кого переживает в матчах Российской Премьер-Лиги.



«Чемпионат России регулярно смотрю. Из последнего «Динамо» — «Спартак» видел. Впечатления? Нормально. Я-то в СССР и России играл за один-единственный клуб. Мне больше не за кого переживать, кроме «Динамо». Поэтому на качество футбола иногда даже не смотришь. Да, хочется, чтобы играли здорово, но за «Динамо» в любом случае болею. Главное, чтобы одержали победу. Приятно, что пошли свои воспитанники. В прошлом году неплохо начали, в этом — продолжают. Видно: что-то есть в ребятах», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Полное интервью с Игорем Добровольским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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