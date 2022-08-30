Экс-полузащитник «Арсенала» и «Челси» Виллиан близок к возвращению в АПЛ

Бразильский полузащитник Виллиан сегодня, 30 августа, пройдёт медосмотр перед трансфером в «Фулхэм». 34-летний футболист подпишет контракт с лондонским клубом на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Виллиан — воспитанник «Коринтианса». В европейском футболе полузащитник оказался в 2007 году, когда перешёл в донецкий «Шахтёр». С января по август 2013 года Виллиан был игроком «Анжи», а затем провёл восемь сезонов в английской Премьер-лиге (АПЛ), выступая за «Челси» (2013-2020) и «Арсенал» (2020-2021). В минувшем году бразилец вернулся «Коринтианс», но несколько недель назад расторг контракт с командой.

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