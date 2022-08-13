Виллиан расторг контракт с «Коринтиансом»

Бразильский вингер «Коринтианса» Виллиан расторг контракт с клубом, сообщает 90 минут.
«Я отказываюсь от всего, что должен получить по своему контракту. Я знаю, что моя игра была не такой, как я ожидал, но я никогда не был игроком, который забивает 20 или 30 голов за сезон», — заявил бразилец после расторжения контракта.
Ранее была информация, что игрок может оказаться в Европе. Одним из претендентов на футболиста назывался лондонский «Фулхэм», в этом сезоне вернувшийся в английскую Премьер-лигу. Одним из мотивов переезда из Бразилии Виллиан называет семейные причины. Ранее сообщалось, что его семье поступают угрозы.
Напомним, за время своей карьеры Виллиан выступал за «Шахтёр», «Анжи», «Челси», и «Арсенал».
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
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