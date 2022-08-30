Добровольский: Яшин — легенда. А мы были более-менее нормальными футболистами

Бывший полузащитник «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский оценил свою роль в истории московского клуба. По мнению экс-футболиста, он не дорос до статуса легенды, и был просто хорошим футболистом.

«Почему я легенда? Лев Иванович Яшин — это легенда. А мы были простыми, более-менее нормальными футболистами. Ну, будем так говорить — хорошими. Что касается того, вспоминают ли меня в «Динамо» – не знаю, не звонят, не приглашают. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Был бы легендой — наверняка приглашали бы. А так был неплохим, добротным футболистом», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Игорем Добровольским читайте на «Чемпионате»: