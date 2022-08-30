Источник: Кокорин интересен кипрскому «Аполлону»
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру на Кипре. В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Аполлон» из Лимассола, информирует Viola News.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что если Александр Кокорин останется в «Фиорентине», то не будет выступать за команду в сезоне-2022/2023. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в € 800 тыс.
Напомним, Кокорин является игроком «Фиорентины» с января 2021 года. Форвард перебрался в Италию из московского «Спартака». В составе итальянского клуба он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
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