Источник: Кокорин интересен кипрскому «Аполлону»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру на Кипре. В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Аполлон» из Лимассола, информирует Viola News.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что если Александр Кокорин останется в «Фиорентине», то не будет выступать за команду в сезоне-2022/2023. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в € 800 тыс.

Напомним, Кокорин является игроком «Фиорентины» с января 2021 года. Форвард перебрался в Италию из московского «Спартака». В составе итальянского клуба он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.