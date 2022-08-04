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Трансферы 2022, будущее Кокорина в «Фиорентине» — игрок отказался уходить, клуб может не включить его в заявку на сезон

«Кокорин попал в страну чудес». «Фиорентина» не знает, как избавиться от россиянина
Полина Куимова
«Фиорентина» не знает, как избавиться от Кокорина
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Что бы клуб ни решил, он всё равно останется в проигрыше.

Расклады на будущее Александра Кокорина в Италии крайне туманны: клуб давно хочет от него избавиться, тогда как сам футболист на выход не собирается. Агент нападающего Тимофей Бердышев месяц назад говорил, что вариант расторжения контракта с «Фиорентиной» даже не обсуждался. Наоборот, Саша надеется играть и доказывать тренеру свою состоятельность.

«Если мы расторгнем контракт, то сделаем это совместно, потому что он вёл себя хорошо, – говорил тогда же спортивный директор клуба Даниэле Праде. – На парня есть спрос в России».

Информацию про РПЛ подтверждал и агент Кокорина, но, по его словам, «текущая ситуация не способствовала трансферам такого рода». Хотя в СМИ мелькали новости, якобы «Торпедо» активно ведёт переговоры с футболистом и его представителем и даже готово предложить нападающему € 1 млн в год. На слухи довольно жёстко отреагировал президент «Торпедо» Денис Маслов, и более подобные новости не появлялись.

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Что же происходило последние несколько недель?

Сначала Кокорин не поехал на первый сбор – заболел коронавирусом и остался во Флоренции, восстанавливаться и заниматься по индивидуальной программе. Позже массажист и друг Кокорина Сергей Колесников рассказал, что футболист ждёт результаты теста и вот-вот присоединится к команде во время второго сбора.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Getty Images

После выздоровления Кокорин действительно вернулся на поле. Итальянцы писали, что он тренировался с «Фиорентиной», но отдельно от команды, хотя его агент всё опровергал. В список участников предсезонных сборов команды в Австрии и Испании Кокорина не включили.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня всё хорошо», – сообщил он «РИА Новостям».

«Фиорентина» предложила ему расторгнуть контракт за выплату выходного пособия (около € 2 млн), но игрок отказался. «Работа над освобождением Коко продолжается, – пишет Tuttomercato. – Хотя его окружение дало понять, что готово согласиться на расторжение контракта только в том случае, если клуб полностью выплатит оставшуюся часть зарплаты, которая причитается россиянину до 2024 года (€ 3,6 млн)».

Издание Fiorentino сообщает, что переезд Кокорина откладывается как минимум до зимнего трансферного окна. Иных вариантов у клуба нет: договориться они не могут, а претендентов на игрока тоже нет, хотя отпустить его уже готовы бесплатно. «За полтора года он сыграл всего 10 матчей, в общей сложности проведя на поле чуть более 90 минут: не потребовалось много времени, чтобы понять, что это был настоящий рыночный провал, – рассуждает Fiorentino. – Руководство уже усвоило урок и с прошлого лета пыталось найти варианты, которые существенно сэкономили бы им средства. Но игрок дал понять, что уходить он не собирается, поэтому все обсуждения вновь откладываются».

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Что делать в этой ситуации «Фиорентине»?

Руководители клуба держатся дипломатично – до сих пор в публичном пространстве никто не высказался о Кокорине плохо. В «Фиорентине» понимают, что оказались в заложниках: как бы ни сложилась ситуация, они уже заведомо проиграли. Останется Кокорин – придётся платить зарплату за его сидение на лавке. Уйдёт он по договорённости – придётся выплачивать ему компенсацию, которая не особо меньше, чем его зарплата. Выгнать его тоже не получится – по затратам это равноценно тому, чтобы содержать его ещё два года.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Getty Images

«Возможность попасть во Флоренцию стала для Кокорина оглушительным успехом, – цитирует журналиста Стефано Чекки La Nazione. – Это что-то вроде попадания в страну чудес, где можно отмечать свой день рождения ежедневно и не беспокоиться об игре на футбольном поле. Истории, подобные случаю Кокорина, поучительны. Они говорят не только о том, как часто деньги тратятся впустую, но и о том, что, если талант не сопряжён с дисциплиной, есть большой риск потеряться. Проблема в том, что у Кокорина было слишком много плохих историй, которые могли засорить ему голову и подорвать мастерство».

Выходов у клуба два: представить, что Кокорина нет, или всё же дать ему последний шанс. Дик Адвокат время от времени рассказывает в итальянских СМИ о таланте россиянина, который он просто не сумел раскрыть. Так, может, пора дать ему возможность себя наконец-то показать? Впрочем, это маловероятно. «РБ Спорт» со ссылкой на итальянские источники сообщил, что «Фиорентина» не собирается включать Кокорина в заявку на сезон. Разницы нет – деньги они всё равно теряют. А так хоть место в составе можно будет занять кем-нибудь посильнее.

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