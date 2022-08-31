«Он над нами прикалывается». Итальянский журналист — о срыве перехода Кокорина в «Арис»

Массимо Франки, итальянский журналист издания Tuttosport, высказался об отказе 31-летнего российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина лететь на Кипр для подписания контракта с местным «Арисом».

«История с Кокориным — большой смех. Над этим уже просто забавно наблюдать, даже не знаю, что сказать. Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от «Аполлона», потому что обе команды базируются в Лимассоле. Он над нами прикалывается», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что интерес к Кокорину проявляет ещё один кипрский клуб – «Аполлон», который также сделал предложение о трансфере россиянина.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из «Спартака» за € 4,5 млн. Он подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2024 года. Всего в составе «фиалок» Александр принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.