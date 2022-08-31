Бразильский вингер «Эшторила» Артур Гомес отказался играть в России. Его хотел «Краснодар»

Лиссабонский «Спортинг» достиг договорённости о переходе вингера «Эшторила» Артура Гомеса, сообщает в «Твиттере» португальский журналист Педро Сепулведа.



Чемпионы Португалии заплатят за трансфер € 4 млн, а футболист подпишет со столичным клубом пятилетний контракт – до июня 2027 года. При этом источник сообщает, что с упомянутыми выше условиями совпало предложение «Краснодара», однако Артур Гомес отказался играть в России.



Гомесу 24 года, его рост – 174 сантиметра. Он является воспитанником «Сантоса», за первую команду которого провёл в общей сложности 69 матчей и забил семь мячей. Также Артур выступал за «Шапекоэнсе» (30 игр, четыре гола) и «Атлетико Гояниенсе» (22 матча, 2 гола).



Год назад, 29 августа 2021-го, футболист переехал в Португалию и начал выступать за «Эшторил». В прошлом сезоне инвертированный вингер Гомес (правша, играющий на левом фланге атаки) забил в Примейра-лиге два гола в 28 матчах (один из них – в ворота «Порту»), в новом сезоне – один гол в четырёх играх.