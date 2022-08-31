Квеквескири: «Факелу» надо играть в футбол с первых минут, а не когда начинаем проигрывать
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Игра длится 90 минут. Ничего не значит, что мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. С первой минуты надо играть в футбол, а не потом, когда мы уже проигрываем», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
32-летний Квеквескири стал игроком воронежского клуба перед стартом нынешнего сезона в качестве свободного агента. В семи матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) полузащитник не отметился результативными действиями. Контракт между сторонами подписан до конца сезона.
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