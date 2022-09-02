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Радимов — о матче легенд: договорной игры между «Зенитом» и «Спартаком» не будет

Радимов — о матче легенд: договорной игры между «Зенитом» и «Спартаком» не будет
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча с легендами московского «Спартака».

«Я только прилетел в Москву. Договорной игры между «Зенитом» и «Спартаком» не будет. Может ли «Зенит может проиграть? Здесь может произойти всё что угодно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, первый матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» прошёл на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 8 июля — за сутки до игры за Суперкубок России между командами. Тогда победу одержали ветераны «Зенита» со счётом 2:0. Вторая встреча состоится между командами сегодня, 2 сентября, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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