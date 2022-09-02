Габулов отреагировал на новость, что является кандидатом на пост гендиректора «Химок»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос о возможном возвращении в подмосковный клуб. Он рассказал, что на данный момент не намерен возобновлять сотрудничество.



«Меня рассматривают в качестве кандидата на пост гендиректора «Химок»? Я не могу вернуться в клуб», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, Габулов покинул пост генерального директора «Химок» 5 мая по собственному желанию. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. Последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавил совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.

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