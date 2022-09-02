Владимир Габулов — один из кандидатов на пост гендиректора «Химок»
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Главными кандидатами на пост гендиректора «Химок» вместо Дмитрия Ульянова являются Владимир Габулов и Александр Зайцев, которые уже занимали эту должность ранее. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
31 августа член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков сообщил об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении на освободившуюся должность Спартака Гогниева.
Напомнив, Писарев был назначен главным тренером в начале августа после увольнения Сергея Юрана. На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков. Также команда потерпела поражение в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» со счётом 0:2.
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