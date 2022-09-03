«Севилья» — «Барселона»: Эрик Гарсия довёл счёт до разгромного

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток Матеу Лаоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону». На 36-й минуте Роберт Левандовски забил пятый гол за «Барселону» в трёх матчах. Кунде сделал мягкий заброс в штрафную, где оборона «Севильи» не уследила за рывком Левандовского, который технично обработал мяч грудью и с лёта пробил точно в угол ворот! На 51-й минуте Эрик Гарсия забил третий мяч «Барселоны», доведя счёт до разгромного. После розыгрыша углового Рафинья выполнил подачу во вратарскую, Кунде головой сделал скидку Эрику Гарсии — и тот переправил мяч в сетку ворот!