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Лорен и Рис Джеймс стали первыми братом и сестрой, сыгравшими за основную сборную Англии

Лорен и Рис Джеймс стали первыми братом и сестрой, сыгравшими за основную сборную Англии
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Футболистка «Челси» и сборной Англии Лорен Джеймс дебютировала за женскую национальную команду в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года со сборной Австрии (2:0).

Джеймс вышла на замену на 79-й минуте встречи. Напомним, брат Лорен, защитник «Челси» Рис Джеймс также выступает за сборную Англии. Таким образом, Лорен и Рис стали первыми братом и сестрой, выступившими за основную сборную Англии.

Фото: пресс-служба «Челси»

Впервые Лорен Джеймс была вызвана в расположение женской сборной Англии ещё в 2020 году в возрасте 18 лет. Однако из-за травм девушка не смогла выступить за национальную команду. Следующее приглашение в сборную Лорен получила в конце августа текущего года. Рис Джеймс вызывается в мужскую сборную Англии с 2020 года.

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