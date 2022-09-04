Лорен и Рис Джеймс стали первыми братом и сестрой, сыгравшими за основную сборную Англии
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Футболистка «Челси» и сборной Англии Лорен Джеймс дебютировала за женскую национальную команду в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года со сборной Австрии (2:0).
Джеймс вышла на замену на 79-й минуте встречи. Напомним, брат Лорен, защитник «Челси» Рис Джеймс также выступает за сборную Англии. Таким образом, Лорен и Рис стали первыми братом и сестрой, выступившими за основную сборную Англии.
Фото: пресс-служба «Челси»
Впервые Лорен Джеймс была вызвана в расположение женской сборной Англии ещё в 2020 году в возрасте 18 лет. Однако из-за травм девушка не смогла выступить за национальную команду. Следующее приглашение в сборную Лорен получила в конце августа текущего года. Рис Джеймс вызывается в мужскую сборную Англии с 2020 года.
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