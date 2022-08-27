Экс-нападающая сборной Англии Уайт: прокол лёгкого ускорил мой уход из футбола

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт рассказала, что поспособствовало завершению её профессиональной карьеры.
«Если бы два или три года назад меня спросили, собираюсь ли я завершать карьеру, я бы ответила отрицательно. Но карьера, всё же, подошла к концу. В прошлом году у меня был сложный период — после Олимпиады я фактически проколола себе лёгкое, и мне пришлось через многое пройти. Эта причина ускорила мой уход из футбола. Специалист по иглоукалыванию проколол моё лёгкое. Очевидно, так не должно быть. это травмировало меня. Я всё ещё пытаюсь осознать произошедшее, работаю над этим», — приводит слова Уайт Sky Sports.
Элен выступала за женскую сборную Англии с 2010 года. В составе национальной команды футболистка также завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который прошёл в 2015 году в Канаде. С 2019 года Уайт играла за женскую команду «Манчестер Сити».
- 27 августа 2022
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