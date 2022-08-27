Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающая сборной Англии Уайт: прокол лёгкого ускорил мой уход из футбола

Экс-нападающая сборной Англии Уайт: прокол лёгкого ускорил мой уход из футбола
Комментарии

Нападающая сборной Англии Эллен Уайт рассказала, что поспособствовало завершению её профессиональной карьеры.

«Если бы два или три года назад меня спросили, собираюсь ли я завершать карьеру, я бы ответила отрицательно. Но карьера, всё же, подошла к концу. В прошлом году у меня был сложный период — после Олимпиады я фактически проколола себе лёгкое, и мне пришлось через многое пройти. Эта причина ускорила мой уход из футбола. Специалист по иглоукалыванию проколол моё лёгкое. Очевидно, так не должно быть. это травмировало меня. Я всё ещё пытаюсь осознать произошедшее, работаю над этим», — приводит слова Уайт Sky Sports.

Элен выступала за женскую сборную Англии с 2010 года. В составе национальной команды футболистка также завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который прошёл в 2015 году в Канаде. С 2019 года Уайт играла за женскую команду «Манчестер Сити».

Новость по теме
Чемпионка Европы в составе сборной Англии Эллен Уайт объявила о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022