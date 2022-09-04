Дебютный гол Брейтуэйта за «Эспаньол» принёс команде победу над «Атлетиком»

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 4-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетик» из Бильбао дома принимал «Эспаньол» из Барселоны. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес», стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.
Зрители смогли наблюдать только один забитый мяч в этой встрече. На 83-й минуте датский нападающий Мартин Брейтуэйт, перешедший совсем недавно в «Эспаньол» из «Барселоны», смог открыть счёт голам за свою новую команду. Этот гол принёс «Эспаньолу» победу со счётом 1:0.
0:1. Брейтуэйт («Эспаньол») приносит победу своей новой команде:
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Для «Эспаньола» это первая победа в рамках нынешнего сезона, благодаря чему команда набирает четыре очка. У «Атлетика» из Бильбао это первое поражение в сезоне — у клуба остаётся семь очков после четырёх встреч.
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