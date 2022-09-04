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Дюков отреагировал на информацию, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч

Дюков отреагировал на информацию, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч. Он отметил, что судьи были проверены в связи с этим фактом.

«Почему был уволен Юран? Задайте этот вопрос клубу. Мы не назначаем и не увольняем тренеров. Что касается информации о договорном матче, проведём проверку. Вы знаете, что только не пишут. Нужны какие-то доказательства и факты. На основании того, что кто-то что-то сказал, невозможно каждый раз проводить проверку.

Судей проверяли, потому что была какая-то информация. По ситуации с Юраном никакой информации нет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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