Дюков отреагировал на информацию, что Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран предлагал «Ростову» провести договорной матч. Он отметил, что судьи были проверены в связи с этим фактом.



«Почему был уволен Юран? Задайте этот вопрос клубу. Мы не назначаем и не увольняем тренеров. Что касается информации о договорном матче, проведём проверку. Вы знаете, что только не пишут. Нужны какие-то доказательства и факты. На основании того, что кто-то что-то сказал, невозможно каждый раз проводить проверку.



Судей проверяли, потому что была какая-то информация. По ситуации с Юраном никакой информации нет», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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