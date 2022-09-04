Чернов: как игралось босиком? Нормально. Не было смысла садиться и поправлять бутсу

26-летний российский центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ситуацию, когда по ходу матча с «Зенитом» игрок некоторое время играл в одной бутсе.

«Как игралось босиком? Нормально. Надо было как-то выходить из ситуации. Уже не было смысла садиться, поправлять бутсу. Хотелось просто доиграть момент», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.