Соболев забил гениальный гол! Но потом «Зенит» показал «Спартаку», кто тут чемпион

Пятилетняя безвыигрышная серия «Спартака» в матчах с «Зенитом» продлилась после 8-го тура РПЛ. Петербуржцы, выиграв в Москве, оторвались на четыре очка.

Одна из предматчевых интриг «дерби двух столиц» была связана с тем, сыграет ли Клаудиньо. Бразилец восстановился от травмы, но, видимо, пока не готов на 90 минут – атакующий полузащитник начал встречу в роли запасного. У «Спартака» на скамейке тоже находился футболист, которого ждали – новичок Кейта Бальде. Ещё одна любопытная деталь: отсутствие в основе красно-белых Наиля Умярова. В последних играх центрхав, мягко говоря, не убеждал, так что сегодня на позиции опорника появился Руслан Литвинов.

Первый тайм – самый настоящий футбольный парадокс. «Зенит» не контролировал игру разве что на первых минутах, когда, кажется, не смог быстро разобраться, кого и как прессинговать в ромбе «Спартака». Мяч в основном летал по воздуху или оказывался за пределами поля. Как только у чемпионов России заработал коллективный отбор и петербургская команда опустила мяч на землю, преимущество сине-бело-голубых над красно-белыми стало большим. Удивительно, но, что бы ни происходило на поле, каждая пятиминутка завершалась ударом Андрея Мостового. То Александр Максименко подарит мяч вингеру «Зенита», то защитники «Спартака» проиграют эпизод. Любая деталь могла стать ключевой: например, один из моментов Мостового начался с того, что Михаил Игнатов на чужой половине поля недоработал при ауте по Вильмару Барриосу. Всё получалось хорошо у Мостового – ещё бы спартаковские ворота были повыше и пошире.

Так продолжалось до середины первого тайма. А потом «Спартак» создал наконец свой момент и показал вингеру «Зенита», какой должна быть реализация. Эту атаку завязал гениальной длинной передачей Игнатов. А Александр Соболев, который в новом сезоне чаще радует болельщиков «Спартака» голевыми передачами, чем голами, здорово принял мяч и потом разобрался в штрафной Михаила Кержакова. С другой стороны, Деян Ловрен опять показал, что от того крутого защитника, который играл в «Ливерпуле» и в финале ЧМ-2018 со сборной Хорватии, осталось одно имя. Хорват продолжает допускать результативные ошибки.

При счёте 0:1 «Зенит», регулярно проникая в штрафную «Спартака», продолжал посылать мяч куда угодно, но только не в цель. К перерыву перевес сине-бело-голубых по ударам был гигантским – 13:2. А в створ – лишь 3:2. Даже Малком с его техникой умудрился пробить неточно с нескольких метров, когда разрывавший правый фланг обороны красно-белых Дуглас Сантос сделал всё для его гола. Игра между тем была – огонь. Судья Павел Кукуян пропускал мелкие фолы и давал играть, чтобы держался хороший темп. Футболисты завелись, но стычки только украшают такие топ-матчи.

Странные вещи на поле спартаковского стадиона продолжались и после перерыва. У «Зенита» никак не получалось забить в первом тайме, а в дебюте второго сине-бело-голубые реализовали первый же момент. Причём при курьёзных обстоятельствах. После подачи углового мяч отскочил от Литвинова, и автор гола Ловрен даже не сразу увидел этот мяч. Но потом хорват, надо отдать ему должное, принял лучшее решение и пробил как нужно. На опыте и классе Деян ещё может иногда делать разницу. А невезучий Литвинов в этом эпизоде ещё и серьёзную травму получил, столкнувшись с Соболевым.

Когда «Зенит» сравнял счёт, Гильермо Абаскаль бросил в бой Кейта. Понятно, что Бальде ещё не в оптимальной форме, но испанец надеялся на его индивидуальное мастерство. Тем не менее чемпионы России доминировали и при счёте 1:1. И на исходе часа матча забили второй гол – Мостовой попал с пятой попытки. Действия спартаковцев в обороне невозможно объяснить: вся группа игроков села в собственную штрафную, дала Андрею свободно атаковать с полукруга – из самой опасной зоны! Нужно отметить, как перед этим эпизодом сыграли и защитники «Зенита»: Вячеслав Караваев шикарным подкатом остановил контрвыпад Квинси Промеса, Родригао разогнал и поддержал ответную атаку.

Только после своего второго гола «Зенита» попытался сбить темп и сыграть на сохранение победного счёта. Абаскаль перешёл на тройку форвардов, поменяв подуставшего Соболева на недовольного количеством игрового времени в «Спартаке» Шамара Николсона. А у «Зенита» вышли и Клаудиньо, и Зелимхан Бакаев, которого ожидаемо освистали болельщики красно-белых. Интересно, что Семак менял кого угодно, но не Кузяева. Далер выдал потрясающий матч: и без мяча работал блестяще, и предложения в атаке постоянно давал своими рывками. А Бакаев с паса Кузяева мог забивать в концовке – не попал.

Николсон с Бальде потерялись, а у «Спартака» не было моментов до 94-й минуты. Во втором тайме красно-белые нанесли один-единственный удар в створ (статистика ударов после перерыва – 6:9, в створ – 1:4). Но он-то и едва не спас команду Абаскаля от поражения! Промес бил после хорошей скидки от Николсона. Кержаков потащил – и «Зенит» одержал абсолютно заслуженную по игре победу.