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Матвей Сафонов высказался об «Амкале» и 2DROTS

Матвей Сафонов высказался об «Амкале» и 2DROTS
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Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказал своё мнение о медийных командах «Амкале» и 2DROTS.

«Я видел матчи «Амкала» и 2DROTS в Кубке. Они большие молодцы, что победили профессиональные клубы. Я не знаю, как сейчас тренируются любительские команды, как часто они это делают. Но прекрасно, что они могут поддерживать уровень игры профессиональных клубов, пусть даже и Второй лиги. Раньше я даже смотрел челленджи 2Drots и «Амкала». Сейчас уже перестал. Но я знаю некоторое количество ребят, которые играли в Кубке России», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, «Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России, обыграв «Зоркий» из Красногорска и ФК «Тверь». 2DROTS вылетел из турнира на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику» в серии пенальти. Перед этим на стадии 1/256 2DROTS разгромили «Чертаново» (3:0).

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